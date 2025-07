Izboljšanje protipoplavne varnosti v Šentjerneju Vlada RS Minister za naravne vire in prostor Jože Novak in državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc sta danes obiskala občino Šentjernej, kjer sta se srečala z županom Jožetom Simončičem. Pregledali so realizacijo popoplavne ureditve na vodotoku Kobila. Izpolnjeni so vsi pogoji za začetek prve faze protipoplavne ureditve, ki se bo financirala iz načrta za okrevanje in odpornost.

