Ministrstvo in občina podpisala pogodbo o sofinanciranju prenove in preobrazbe koprskega Libertasa Primorske novice Ministrstvo za naravne vire in prostor je z Mestno občino Koper podpisalo pogodbo o sofinanciranju prenove in preobrazbe funkcionalne namembnosti nekdanjega skladišča soli ob Izolskih vratih - Libertas. Skupna vrednost dodeljenih sredstev znaša skoraj 3,5 milijona evrov, so danes sporočili z ministrstva.

Sorodno













Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Aleksander Jevšek

Luka Dončić

Jernej Vrtovec

Jožef Horvat