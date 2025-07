Kriminalisti so kazensko vadili trojico osumljenih, ki naj bi preko dveh podjetij skušali ogoljufati proračun EU. Nezakonito naj bi nameravali pridobiti 340.000 evrov, namenjenih sofinanciranju sončnih elektrarn. Preiskavo usmerja evropsko tožilstvo. Za goljufijo v škodo EU je zagroženih do osem let zapora, aretirane pa bodo ovadili tudi zaradi ponarejanja listih, kjer jim grozi do dve leti zapora ...