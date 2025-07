Sodnik zavrnil prošnjo za izpustitev Combsa do izreka sodbe Primorske novice Ameriški zvezni sodnik Arun Subramanian je v sredo zavrnil prošnjo odvetnikov Seana Diddyja Combsa, naj mu odobri izpustitev proti varščini do izreka sodbe. Porota ga je pred tem oprostila treh najtežjih točk obtožnice in spoznala za krivega prevoza oseb čez državne meje z namenom prostitucije.

