'Diddyjeva kariera si bo po obsodbi najverjetneje opomogla' 24ur.com Porota je Seana Diddyja Combsa oprostila treh najtežjih točk obtožnice in spoznala za krivega prevoza oseb čez državne meje z namenom prostitucije, a je v očeh javnosti najverjetneje še vedno nedolžen, menijo strokovnjaki. Kot so povedali za Page Six, mu bo javnost hitro oprostila, razumeti pa je potrebno tudi, da ima raper še vedno veliko podpornikov.

