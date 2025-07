Bo dež prihodnji teden lahko omilil sušo? Radio Ognjišče Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ocenjuje, da bo zaradi letošnje suše prizadeta vsa Slovenija. Posledice se že kažejo na žitih, koruzi, travinju in na vrtninah tam, kjer nimajo namakanja. Opažajo pa tudi ožige rastlin. Zaradi izredno visokih temperatur bodo tudi vlaki še danes in jutri med 12. in 20. uro vozili počasneje. Vročinski val naj bi popustil v soboto.

