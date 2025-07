V večjem delu države izjemno sušne razmere v površinskem sloju tal Primorske novice Izjemno sušne razmere v površinskem sloju tal ostajajo na Koroškem, Notranjskem in v Ljubljani z okolico, pridružujejo se jim regije severozahodnega in jugovzhodnega dela države ter Pomurje. Medtem so na Goriškem, v Istri in Podravju sušne razmere za eno stopnjo manj intenzivne, zelo sušne, v danes objavljeni oceni sušnih razmer navaja Arso.

