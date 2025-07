Oškodovanci pregnali neznance, ki so vlomili v avtomobil Primorske novice Policiste so včeraj okoli 19.30 obvestili, da so na parkirišču pri kopališču v naselju Reka v občini Cerkno neznanci vlomili v avtomobil in nato pobegnili v smeri Tolmina. Oškodovanci so jih pregnali, še preden bi uspeli kaj ukrasti.

