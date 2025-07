Piše: C. R. Včeraj okoli 19.30 so bili policisti obveščeni o obsežnem gozdnem požaru med Nadgorico in Podgorico pri Ljubljani. Po doslej znanih podatkih se je ogenj razširil na več kot šest hektarjev gozda ter se nevarno približal več stanovanjskim objektom. Zaradi ogroženosti so morali policisti za nekaj ur evakuirati več stanovalcev, dokler gasilci požara niso omejili. Požar je bil uspešno pogaš ...