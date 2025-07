Če se bo suša nadaljevala, bodo pridelki manjši in manj kakovostni Primorske novice Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) glede na sušne razmere po državi ocenjuje, da bo zaradi letošnje suše prizadeta vsa Slovenija. Prizadete so vse poljščine, med drugim se posledice suše kažejo na žitih, koruzi, travinju in na vrtninah tam, kjer nimajo namakanja. Prisotni so tudi ožigi rastlin, so povzeli razmere pri KGZS.

