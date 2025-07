Pogrešana je Breda Pavlica iz Ljubljane. Jo je kdo videl? domžalec.si Policisti Policijske postaje Ljubljana Moste prosijo za pomoč pri iskanju pogrešane 85-letne Brede Pavlica iz Ljubljane. Svojci so pogrešano prijavili, potem ko se včeraj ni vrnila domov. Breda Pavlica je visoka okoli 160 cm, ima do ramen dolge sive lase, nosi korekcijska očala, ki jih nima pri sebi. V času izginotja je bila oblečena v svetel pulover in temne hlače. Kljub izvedenim ukrepom oseba d ...

