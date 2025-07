Piše: Domen Mezeg (nova24tv.si) “Vladna večina bo naslednji teden sprejela zakon o zastrupitvi bolnih in starejših. Po logiki: mrtev človek, dober človek. Z vsakim zastrupljenim bo en manj v čakalnih vrstah in za izplačilo pokojnine, nobenih stroškov več za zdravljenje… To ni prav. Zavrnimo to na referendumu!” je sporočil civilnodružbeni aktivist Aleš Primc. Vladajoči si že dlje časa prizadevajo ...