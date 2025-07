(PREJELI SMO) Glas za otroke in družine: DZ RS bo sprejel zakon o zastrupitvah bolnih in starejših Demokracija Piše: Aleš Primc Novice o referendumski pobudi, da otrok potrebuje očeta! Hvala za izjemno zbiranje podpisov, da oče potrebuje očeta! Predsednica Državnega zbora je 30. junija razpisala datum začetka zbiranja podpisov (1. september), vendar pa so poslanci vladnih strank v državni zbor vložili zahtevo za prepoved referenduma. Seja o tem bo jutri, v petek, 4.7. Če bodo izglasovali sklep, ...

Sorodno