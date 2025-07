Pogačar: Do Vingegaarda čutim veliko spoštovanje 24ur.com V zadnjih petih letih sta na najbolj prestižni kolesarski preizkušnji na svetu po Franciji kraljevala Slovenec Tadej Pogačar in Danec Jonas Vingegaard, ki imata tudi letos največ možnosti za končno zmagoslavje. Slovenski as je na novinarski konferenci v Lillu dejal, da kljub nekaterim lanskim povišanim tonom izjemno spoštuje Vingegaarda.

Sorodno Omenjeni Francija

Tadej Pogačar Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Janez Janša

Primož Roglič

Aleš Primc