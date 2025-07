Roglič: Zmaga na dirki po Franciji mi ne bo spremenila življenja Demokracija Piše: STA, C. R. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je kljub svoji “nedokončani zgodbi” z dirko po Franciji, ki je od leta 2020 ni končal v cilju, dva dni pred začetkom pojasnil, da si “želi le priti v Pariz”. Roglič je v letih 2021, 2022 in 2024 zaradi padcev in poškodb na Touru predčasno odstopil. Vodja ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe, ki je bil na novinarski konferenci v Lillu na videz m ...

