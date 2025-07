Golobova vlada skuša novinarjem onemogočiti dostop do podatkov lastnikov podjetja, ki so osumljeni pranja denarja Demokracija Piše: I. K. (nova24tv.si) Vlada je pripravila nov predlog sprememb zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma novinarjem na tak način, da bo novinarjem in zainteresirani javnosti onemogočil dostop do podatkov o dejanskih lastnikih podjetij. Na Vladi se sicer branijo, da le sledijo evropski direktivi, vendar celo cehovska organizacija Društvo novinarjev Slovenije, ki jo sicer j ...

Sorodno