Ministrstvo zavrača očitke KPK-ja o onemogočanju dostopa do podatkov o lastnikih RTV Slovenija Na ministrstvu za finance so zavrnili očitke o prekomernem omejevanju dostopov do podatkov v predlagani noveli zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Gre za zahteve evropske direktive, ki dostop nekoliko omejuje, so pojasnili.

