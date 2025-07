Nico Williams ne gre v Barcelono, saj ostaja v Bilbau kar do leta 2035! RTV Slovenija Čeprav so mediji v Kataloniji že več tednov trdili, da bo Nico Williams vsak čas okrepil napad Barcelone, je Athletic presenetil špansko nogometno javnost in objavil, da je 22-letni Španec pogodbo z baskovskim klubom podaljšal vse do junija 2035.

