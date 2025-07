Mladi Slovenci preko Izraela v polfinale svetovnega prvenstva 24ur.com Košarkarska reprezentanca Slovenije do 19 let se je uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva. Mladi Slovenci so brez težav odpravili Izrael (79:55) in se uvrstili med štiri najboljše na svetu. S tem so postavili nov mejnik, saj so kot prva slovenska moška izbrana vrsta v zgodovini napredovali v polfinale svetovnega prvenstva. Boj za finale jih čaka v soboto.

