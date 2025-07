Košarkarji do 19 let osvojili zgodovinsko tretje mesto na svetovnem prvenstvu Primorske novice Slovenska košarkarska reprezentanca fantov do 19 let je na svetovnem prvenstvu v Švici osvojila bronasto medaljo. V tekmi za tretje mesto je bila boljša od Nove Zelandije z 91:87 (26:19, 52:46, 75:64).

Sorodno