Fluminense preko Al Hilala do polfinala 24ur.com Nogometaši brazilskega Fluminenseja so v četrtfinalu klubskega svetovnega prvenstva z 2:1 premagali Al Hilal. Varovanci Simoneja Inzaghija so v zaključku močno oblegali Brazilce, ki pa so uspeli zadržati prednost in se prebiti v polfinale.

Sorodno

Omenjeni Brazilija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Anže Logar

Miha Kordiš

Eva Irgl