Musiala utrpel zlom in izpah gležnja ter zlom mečnice 24ur.com Po grozljivi poškodbi nemškega nogometnega reprezentanta in člana Bayerna Jamala Musiale v četrtfinalu klubskega svetovnega prvenstva je sedaj znanih več podrobnosti o poškodbi, ki jo je utrpel na tekmi proti PSG-ju. Kot so sporočili iz bavarskega kluba, si je 22-letnik zlomil in izpahnil gleženj, pri tem pa utrpel še zlom mečnice. Mladi zvezdnik je že na poti v München, kjer bo prestal operacijo...

Sorodno













Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Primož Roglič

Janez Janša

Luka Mezgec

Matej Mohorič