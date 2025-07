Prvič po stotih letih so za kopanje odprli reko Seno Dnevnik Pariške oblasti so za kopanje prvič po stoletni prepovedi odprle reko Seno, s čimer so domačinom in turistom omogočile dobrodošlo osvežitev v poletni vročini. Kopanje v Seni ni bilo dovoljeno vse od leta 1923.

