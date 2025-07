Zgodovinski trenutek: Parižani se po stoletju prepovedi znova kopajo v Seni RTV Slovenija Po več kot stoletju prepovedi so pariške oblasti znova dovolile kopanje v reki Seni. Prvi pogumneži so se že zjutraj pognali v osvežujočo vodo, ki so jo pred lanskimi olimpijskimi igrami temeljito očistili. Tri uradna kopališča bodo odprta vse poletje.

Sorodno