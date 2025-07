Neurje v Vitanju povzročilo obsežno škodo #foto Radio Ognjišče Občino Vitanje je v petek prizadelo močno neurje, ki je povzročilo obsežno škodo. Kot je za STA povedal župan Andraž Pogorevc, so obilne padavine sprožile zemeljske plazove, ki so odnesli dele cest. Dostop do domov nekaterih občanov ostaja onemogočen. Poplavilo je tudi novozgrajeni športni park, prostore novega vrtca in šolsko kuhinjo.



