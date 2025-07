Portugalska reprezentanta skrušena ob minuti molka v čast Joti 24ur.com Preminulima nogometašema Diogu Joti in njegovemu bratu Andreju Silvi, ki sta izgubila življenje v prometni nesreči, so se poklonili tudi nogometaši Al Hilala in Fluminenseja pred obračunom na klubskem svetovnem prvenstvu. Ob minuti molka portugalska reprezentanta Joao Cancelo in Ruben Neves čustev nista mogla zadržati.

