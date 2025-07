Poslovili so se od Dioga Jote in Andreja Silve #video Sportal V Gondomarju na Portugalskem so pokopali tragično preminula nogometaša, 28-letnega člana Liverpoola Dioga Joto in njegovega brata 25-letnega Andreja Silvo, ki je igral za portugalskega drugoligaša Penaflel. Umrla sta v sredini prometni nesreči.

