Dončić in Jokić skupaj v boj za naslov v ligi NBA? Dnevnik Poletje je tudi čas za razkrivanje ozadij in špekulacij v športu. V teh dneh se je v ZDA najavil namig, da naj bi v bodoče v ligi NBA skupaj zaigrala Luka Dončić in srbski zvezdnik Nikola Jokić. Namigi potekajo v obe smeri - selitev Jokića v Los

Sorodno