Dončić in Jokić v boj za naslov NBA z isto majico? Primorski dnevnik Poletje je tudi čas za razkrivanje ozadij in špekulacij v športu. V teh dneh se je v ZDA najavil namig, da naj bi v bodoče v ligi NBA skupaj zaigrala Luka Dončić in srbski zvezdnik Nikola Jokić. Namigi potekajo v obe smeri – selitev Jokića v Los Angeles ali odhod Dončića v Denver. Yahoo.Sports, Bleacher Report, zgodbo pa povzemajo tudi drugi na čelu s špansko Marco, pišejo, da bi se tudi v naslednj ...

Sorodno