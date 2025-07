Prometna nesreča v Mariboru, 32-letnik odvzel prednost Lokalec.si Mariborski operativno komunikacijski center je bil včeraj, 5. 7. 2025, nekaj minut pred 11.15 uro, obveščen o prometni nesreči v križišču Ljubljanske ulice in Ceste proletarskih brigad v Mariboru. Po do sedaj zbranih obvestilih in opravljenem ogledu je bilo ugotovljeno, da je 32-letni voznik osebnega avtomobila v križišču odvzel prednost 71-letni voznici osebnega avtomobila, ki je bila v prometni ...

