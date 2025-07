Huda prometna nesreča pri Mokrem Polju Nova24TV V prometni nesreči iz Gorenjega Gradišča proti Mokrem Polju (pri Šentjerneju) je sinoči umrl 23-letni voznik osebnega avtomobila. Pri vožnji po klancu navzdol je izgubil oblast nad vozilom, prek nasprotnega smernega vozišča zapeljal s ceste in trčil v brežino. Med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto. Kot so pojasnili, so jih o nesreči obvestili ...

