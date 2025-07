V Senožečah odprli Muzej tovorništva in prevozništva Primorske novice Ministrica za kulturo Asta Vrečko je včeraj v Senožečah odprla Muzej tovorništva in prevozništva. Stara mitnica v središču Senožeč se je skozi dve leti intenzivnih del preoblikovala v sodoben interpretacijski center, ki na trajnosten način povezuje zgodovino kraja in države, kulturno dediščino in turizem.

