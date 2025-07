Ministrica dr. Asta Vrečko slovesno odprla prenovljen Muzej tovorništva in prevozništva Vlada RS Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko je 4. julija 2025 v Senožečah slovesno odprla Muzej tovorništva in prevozništva, obnova stare mitnice in Kotlarjeve hiše je stala 2,9 milijona evrov.

