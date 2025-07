Zaradi napovedanih neviht odprti parkirni hiši Belveder in Sonce v Kopru Dnevnik Ker so od danes popoldne do ponedeljka dopoldne možni krajevni nalivi in močni sunki vetra, ni pa izključena niti toča, so v Kopru omogočili brezplačno parkiranje v parkirnih hišah Belveder in Sonce.

