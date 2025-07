Nebo prekrili temni oblaki, grmi in dežuje – trenutno za Podravje velika verjetnost toče! Lokalec.si Popoldne bo deloma sončno z nevihtami, ki bodo pogostejše zvečer in ponoči. Jutri dopoldne bodo padavine oslabele, ponovno bodo zvečer, navajajo na strani Agencije RS za okolje. Trenutno je velika verjetno za točo v Podravju. V prvi polovici popoldneva bo še večinoma sončno. Proti večeru bo nastalo nekaj neviht, kakšna bo lahko tudi močna. Zapihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje ...

