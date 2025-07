Te dni je izšla slikanica Pogi pa Pika avtorjev Uroša Grilca in Gregorja Goršiča. Zgodba o kolesarjih Tadeju Pogačarju in Urški Žigart bralce popelje v pravljični svet škratov, velikanov in zmajev ter bralce in bralke navdušuje za kolesarjenje, so zapisali pri založbi zavoda Škrateljc. »Z velikim veseljem sva sodelovala pri nastajanju slikanice Pogi pa Pika, ki je nekaj prav posebnega: kolesarska p ...