Izšla je slikanica o Tadeju Pogačarju in Urški Žigart 24ur.com Te dni je izšla slikanica Pogi pa Pika avtorjev Uroša Grilca in Gregorja Goršiča. Zgodba o kolesarjih Tadeju Pogačarju in Urški Žigart bralce popelje v pravljični svet škratov, velikanov in zmajev ter mlado in staro navdušuje za kolesarjenje, so zapisali pri založbi zavoda Škrateljc.

