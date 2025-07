Streljali in odvrgli puško: krivolovce ujeli s poginulo srno in zajcem 24ur.com Šentjernejski policisti so na območju Stranj pri Škocjanu ustavili voznika osebnega avtomobila Fiat Stilo. V vozilu je bilo pet oseb z območja Škocjana in Črnomlja, med njimi en mladoletnik, v prtljažniku pa so prevažali poginulo srno in zajca, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Sorodno Omenjeni Fiat Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Tadej Pogačar

Luka Dončić

Primož Roglič