Predstavnika Ministrstva za naravne vire in prostor obiskala v neurju prizadeto občino Vitanje Vlada RS Državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc in direktor Urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč Ervin Vivoda z Ministrstva za naravne vire in prostor sta bila danes na obisku v občini Vitanje. Na terenu sta si z županom Andražem Pogorevcem ogledala posledice petkovega neurja. Dogovorili so se za sestanek v prihodnjih dneh, glede pomoči, ki jo bo občina potrebovala pri izvedbi sanacije.

