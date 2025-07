Anna Henderson z etapno zmago do rožnate majice, Urška Žigart napredovala za skoraj 30 mest Sportal Britanka Anna Henderson (Lidl-Trek) je zmagovalka druge etape kolesarske dirke po Italiji. Na trasi od Clusoneja do Aprice je v prvi zasledovalni skupini ciljno črto prečkala tudi edina Slovenka na preizkušnji Urška Žigart. Zasedla je 22. mesto in v skupnem seštevku pridobila 28 mest.

Sorodno