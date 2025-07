Pogačar ni sprintal, Evenepoel in Roglič pa že s konkretnim zaostankom Ekipa Belgijec Jasper Philipsen je zmagovalec prve etape kolesarske dirke po Franciji. V zadnjem delu 184,9 km dolge etape v Lillu je prišlo do trganja glavnine zaradi vetra, nekaj časa pa sta proti branilcu zmage Slovencu Tadeju Pogačarju izgubila njegov rojak Primož Roglič in Belgijec Remco Evenepoel.



