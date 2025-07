Kraja v Krškem: ukradla oblačila, odrinila prodajalko in poskušala pobegniti N1 V eni od prodajaln v Krškem je 28-letnica ukradla športne copate in oblačila ter ob begu odrinila prodajalko. Policisti so jo na podlagi opisa hitro i

Sorodno











































Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Primož Roglič

Nataša Pirc Musar

Asta Vrečko