Slovenska južna meja luknjasta kot švicarski sir: V državo nezakonito vstopilo na desetine prišlekov iz Afganistana, Egipta, Pakistana, Sirije, Šrilanke, Indije, Alžirije, Turčije, Nepala, Tunizije in Maroka. In to v enem samem dnevu! Politikis

Sorodno