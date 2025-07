Pijan trčil v policijsko vozilo Primorske novice Včeraj okoli 21. ure so policisti pred Pivko ustavili 36-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je pri premiku vozila trčil v zadnji del službenega policijskega vozila. Voznika so policisti preizkusili z alkotestom, ki je pokazal rezultat 0.37 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka. Izdali so ...

Sorodno















Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Primož Roglič

Robert Golob

Romana Tomc

Zoran Janković