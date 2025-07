Štirje fantje, stari okoli 20 let, pretepli 14-letnika in mu vzeli denar Primorske novice Policisti so v soboto malo po 15.30 dobili prijavo, da so v Luciji štirje neznani fantje, stari naj bi bili okoli 20 let, pretepli 14-letnika in mu vzeli denar. Najprej naj bi ga izzivali, zatem ga je eden od njih udaril. 14-letnik je bil še s tremi prijatelji, vsem so pobrali telefone, jih vrgli po tleh, prijavitelju vzeli še denar, zatem pa pobegnili. Zadevo policisti intenzivno preiskujejo v smeri suma storitve kaznivega dejanja nasilništva.

