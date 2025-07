V državnem zboru so danes ustanovili skupino prijateljstva s Palestino, ki jo bo vodil vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec. Po njegovih besedah gre za politično in moralno dejanje v času, ko so tišina, relativizacija in pasivnost postali sokrivci izraelskih zločinov nad Palestinci. Za ustanovitev je bila potrebna sprememba pravilnika.