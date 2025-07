Evropske države bi morale prepovedati trgovanje z izraelskim orožjem Svet 24 Posebna poročevalka ZN za Palestino Francesca Albanese je na današnji javni debati v Slovenski filharmoniji poudarila, da Izrael na zasedenih palestinskih ozemljih izvaja etnično čiščenje in genocid. In prav danes so ZDA proti njej uvedle sankcije.

