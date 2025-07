“V Ljubljani smo v zadnjih letih dosegli izjemen napredek pri znižanju koncentracij trdnih delcev in ozona” PORTAL PLUS Medtem ko ljubljanski župan Zoran Janković dosega izjemne dosežke pri izboljševanju kakovosti zraka, se je po podatkih Evropske agencije za okolje (EEA) Ljubljana uvrstila na 709-to mesto od skupno 761 mest, v katerih so izvajali meritve. (Vir: MMC)

