Najbolj čist zrak v Skandinaviji, Ljubljana na dnu Primorske novice Stockholm, Reykjavik in Helsinki so med najčistejšimi mesti v Evropi glede kakovosti zraka, v najnovejšem pregledu kakovosti zraka evropskih mest ugotavlja Evropska agencija za okolje (EEA). V ta namen so objavili tudi posodobljeno različico spletnega pregledovalnika kakovosti zraka. Ljubljana se medtem na lestvici uvršča na 709. mesto od skupno 761 mest.

Sorodno















Omenjeni Evropska unija

Ljubljana

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Boštjan Poklukar

Primož Roglič

Matjaž Han