Zmaji prepričani, da bodo v Kazahstanu le kronali terensko premoč 24ur.com Moralo bi biti boljše, a lahko bi bilo tudi slabše. Tako bi lahko strnili vtise po evropski premieri Olimpije, ki se je proti Kairatu iz Almatija končala brez zmagovalca (1:1). Gostje so povedli v 59. minuti, ko so izkoristili svoj edini strel v okvir vrat. Nato so zmaji prevzeli pobudo, kar je po lepi ekipni akciji kronal Diogo Pinto. "Dominirali smo, a moramo biti bolj natančni," je po kopici z...

